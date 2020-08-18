Детский «телефон доверия» отметил 10-летний юбилей

Неразделённая любовь, неприятие среди сверстников и кибербуллинг в интернет-пространстве - с такими проблемами зачастую обращаются дети к специалистам «телефона доверия», который функционирует на территории Мурманской области уже 10 лет.

На протяжении 10 лет специалисты детского «телефона доверия» оказывают психологическую помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Всего в регионе в круглосуточном режиме функционируют 3 службы: в Мурманске, Мончегорске и Полярных Зорях.

Наталья Кулакова, представитель департамента стратегического планирования и мониторинга Фонда поддержки детей: «За 10 лет было принято 50 тысяч звонков, 35 тысяч консультаций. Мы едины в стремлении помогать, в стремлении оказывать социальную помощь, помогать семьям и детям. Наша работа всегда востребована».

В начале становления работы на линию зачастую поступали звонки –розыгрыши, теперь отношение детей и подростков изменилось и специалистам «телефона доверия» ребята рассказывают о тех ситуациях, в которых сложно разобраться самостоятельно.

Светлана Виденеева, и.о. министра труда и социального развития Мурманской области: «Сегодня усовершенствовался этот институт и возрос интерес у детей и взрослых. Разговоры стали серьёзными и предметными: это детско-родительские отношения, отношения среди сверстников. Смещается интерес на процессы, связанные с конфликтными ситуациями, возникшими в интернет-пространстве».

Одна из главных задач «телефона доверия» - сделать так, чтобы номер службы стал более узнаваем среди аудитории. Обратится за психологической помощью ежедневно в любое время суток дети и подростки могут по единому общероссийскому номеру 8 800-2000-122.