Детско-юношеская библиотека города Мурманска подвела итоги конкурса рукописной книги

Литературные труды юных северян оценивало компетентное жюри.

В стенах областной детско-юношеской библиотеки большой праздник, ведь лучшие авторы рукописных книг собрались вместе, чтобы узнать, как их оценили на конкурсе.

Алеся Сопельник, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки: «Мы пригласили победителей. Победителей Мурманска и области. Также есть гости из Курской области, Тюмени, есть зарубежные гости из Беларуси - Витебской области город Мошканы».

Белоруской победительнице Василине очень понравилось в России. Она говорит, что наши страны похожи, как сестры. Девочка увлекается экологией и творчеством. Рукописную книгу она написала мистическую, но добрую.

Василина Володькина, победитель конкурса детской рукописной книги: «В этой книжечке маленькой мы связали белорусский фольклор, потому что у нас много мифических существ - добрых и злых. Беларусь – открытая страна, у нас люди очень много работают, «порционные» по белорусскому. И поэтому у нас мифические существа сделаны, как порционные, они работают очень много».

Напомним, что в конкурсе было пять номинаций: «К столетию журнала Мурзилка», «Мой сильный маленький народ», «У каждого есть свой город», «Познаем народы, страны – познаем себя» и «Слушать природу сердца». Гран-при завоевал юный писатель из Кандалакши. Он написал рассказ о мальчике, который узнаёт различия лесной и городской жизни.

Артем Абросимов, победитель конкурса детской рукописной книги: «Стоит жить в балансе, стоит посещать природные места: залив, море, ходить по лесу. Лабиринт Вавилон - потрясающее место. Также попутно жить в городе, но интересоваться тем, что ещё есть незнакомого, навещать эти места».

Артем мечтает связать свой талант с кино или театром, но пока это далекие планы. А в ближайшем будущем он может взяться за создание нового рукописного произведения. Ведь участие в таком конкурсе – отличный способ развивать свои писательские навыки.