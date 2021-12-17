Детско-юношеский туризм требует недетских усилий

На базе центра «Лапландия» в Мурманске состоялась региональная конференция «Детско-юношеский туризм: образовательные технологии».

В рамках события провели пленарное заседание с участием специалистов федеральных ресурсных центров, представителей вузов, предприятий и организаций в сфере туризма. Целью встречи - решение вопроса: как воспитать новые кадры для сферы туризма.

В нашем регионе много инфраструктурных проектов, для которых будут необходимы новые специалисты. Вырастить их в одночасье невозможно, поэтому необходимо заниматься такой работой уже со школьной скамьи. И помощь в этом может оказать центр подготовки детско-юношеского туризма.

Ирина Булыгина, заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области: «Очень важно, чтобы эти ребята, которые ходят в походы, не просто сходили в поход и забыли. Они изучают историю края, природу родного края. И соответственно, знания должны потом находить выход. У нас большая потребность в гидах, экскурсоводах хорошего качества. И эти ребята, которые будут воспитаны на системе детско-юношеского туризма, они будут прекрасными кадрами в последующем».