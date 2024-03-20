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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.24 19:30

Детскому саду «Березка» Снежногорска исполнилось 35 лет

За время работы учреждения здесь работали и продолжают трудиться больше 100 педагогов, порядка 125 нянечек и младших воспитателей. Сегодня в саду «Березка» открыт собственный пресс-центр, корреспондентами которого являются воспитанники, а также функционируют группы для детей с особенностями здоровья.

С малышами, включая деток с ограниченными возможностями здоровья, уже больше 40 лет работает Ирина Семина. В детский сад её привела случайность и, видимо, генетическая предрасположенность, выраженная в безусловной любви к детям. Тётя Ирины Борисовны заслуженный педагог, поэтому дочери выбрали профессии, связанные с воспитанием подрастающего поколения.

Ирина Сёмина, воспитатель детского сада №9, г. Снежногорск: «Я просто люблю свою работу. Иногда думаю: «Все, надо уходить!», - но возвращаюсь. Потому что это не просто любовь, понимаете? Это жизнь, без неё никак».

Сейчас педагог продолжает традиции детского сада №9, но вносит в образовательную программу и современные методики, часть их посвящена, конечно, ребятам с особенностями.

Самые приятные моменты в ежедневной заботе о малышах для любого из воспитателей – это достижения деток, которые проявляются даже в мелочах: научился самостоятельно кушать, одеваться или раздеваться, выговаривать сложные звуки. Всё это приносит наставникам искреннюю радость.

Марья Малышева, воспитатель детского сада №9, г. Снежногорск: «Мы на занятиях изучаем буквы, цифры, животных, птиц «.

С 2004 года пост заведующей «Березки» занимает Лариса Чекольских, она стала вторым руководителем 9-го детского сада города Снежногорска.

Лариса Чекольских, заведующая детским садом №9, г. Снежногорск: «До этого я работала педагогом-психологом в этом же детском саду. В своём любимом детском саду работаю уже 29-й год, это мой родной дом».

С момента открытия учреждения и по настоящее время трудились и продолжают растить новые поколения снежногорцев больше 100 педагогов, 125 младших воспитателей, 10 поваров и столько же музыкальных руководителей. А ещё работают специалисты по физической культуре, психологи и логопеды, методисты и другие сотрудники, обеспечивающие безопасность и развитие маленьких александровцев. Но и это не предел, считают дети.

- Ещё мы мечтаем, чтобы у нас в саду был массажист, а другая девочка хочет, чтобы в садике появился стоматолог.

В детском саду успешно работает и собственный пресс-центр, юные корреспонденты которого рассказывают обо всех событиях, происходящих в «Березке». Это методика логопеда Виктории Курышовой по постановке речи.

Виктория Курышова, воспитатель-логопед детского сада №9, г. Снежногорск: «Ни разу не пожалела, потому что здесь всегда детские голоса и идеи. И сама расту вместе с ними, отвечая на их сто почему? зачем? и как? И это классно, и это радует».

За время работы детского сада №9 у коллектива сложились собственные традиции, например, встречать воспитанников после летнего перерыва праздником. Здесь же рождались фестивали, среди которых «Заполярные таланты», где малыши проявляют свои навыки и умения.

35 лет существования «Березки», уверены специалисты, это только начало большого пути, но уже неотделимая часть истории муниципалитета.

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