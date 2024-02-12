Детской музыкальной школе №6 исполнилось 65 лет

Юбилей образовательного учреждения отметили в тёплом кругу ученики, выпускники и их преподаватели.

Ежегодно в школе обучаются более 200 человек. Для них доступны направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, флейта, ударные и хоровое пение. Учащиеся музыкальной школы нередко становятся лауреатами и призёрами конкурсов как регионального, так и международного уровней. В этом, конечно, заслуга педагогического состава, который с трепетом и внимательностью относится к своим воспитанникам.

Учебное заведение вносит весомый вклад в развитие дополнительного образование и культуры региона. И зачастую инициируют, и организуют различные творческие проекты для юных северян.