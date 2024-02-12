День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.24 19:30
Детской музыкальной школе №6 исполнилось 65 лет
Юбилей образовательного учреждения отметили в тёплом кругу ученики, выпускники и их преподаватели.
Ежегодно в школе обучаются более 200 человек. Для них доступны направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, флейта, ударные и хоровое пение. Учащиеся музыкальной школы нередко становятся лауреатами и призёрами конкурсов как регионального, так и международного уровней. В этом, конечно, заслуга педагогического состава, который с трепетом и внимательностью относится к своим воспитанникам.
Учебное заведение вносит весомый вклад в развитие дополнительного образование и культуры региона. И зачастую инициируют, и организуют различные творческие проекты для юных северян.
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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