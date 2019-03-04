Детской школе искусств № 3 исполнилось 60 лет

Детская школа искусств № 3 за шесть десятков лет выпустила более полутора тысяч учеников, многие из них стали педагогами и руководителями творческих коллективов. 1 марта школа отмечала 60-летие.

Сейчас по 11 программам в области музыкального, хореографического и изобразительного искусства здесь обучается более 300 детей. Даже, если будущие выпускники учреждения выберут профессию никак не связанную с творчеством, благодаря знаниям, полученным в этих стенах, они станут настоящими ценителями живописи, танцев. «Это замечательно, когда так развивают у нас культуру, дают детям дополнительное образование, связанное с музыкой, с живописью», - отметил Сергей Веллер, депутат Совета депутатов г.Мурманска.

В копилке школы искусств № 3 сотни региональных и федеральных наград. В прошлом году она стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших образовательных организаций». Учреждение выступало площадкой для проведения муниципальных конкурсов исполнительского мастерства «Северная лира» и «Камертон». На торжественном вечере все солисты и коллективы ДШИ представили свои номера.

«Всё очень волнительно. Школе 60 лет, а это значит, что с каждым годом она всё молодеет, появляются новые традиции, - отмечает Марина Перминова, директор ДШИ № 3, г. Мурманск. – Но мы поддерживаем и старые традиции, находим новые методы обучения. Сейчас наша школа находится на подъёме».

Представители городской администрации вручили коллективу школу поздравительные адреса.