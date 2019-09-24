Детскую площадку «Мастодонт» заменили «Лагуной»

«Лагуна» так называется новая детская площадка, которую установили в сквере «Аллея поколений». Красочный комплекс, отвечает всем требованиям безопасности и подойдет для подвижных игр ребят разного возраста.

В городском сквере на улице Хлобыстова всегда многолюдно, даже в непогоду родители с малышами не торопятся уходить. Здесь установили новый яркий игровой комплекс с экзотическим названием «Лагуна» взамен устаревшего «Мастодонта», его срок эксплуатации истёк и внешний вид перестал отвечать современным требованиям. Теперь ребята отважно преодолевают веревочные лестницы и пластиковые трубы-лабиринты.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Очень интересная площадка «Лагуна» сама по себе она как и спортивная и как развлекательная, можно на горках покататься, можно по лабиринтам побегать, но и как шведская стенка полазить поподтягиваться позаниматься спортом».

На детской площадке заменили покрытие. Оно принципиально отличается от старого. Его ремонт, если такой потребуется, можно будет производить частично, достаточно просто удалить поврежденный фрагмент и на его место установить новый. Помимо этого, оно мягче, а значит безопаснее.

Иван Крысов, житель г. Мурманска: «Оно гораздо удобнее, оно более мягкое и если ребенок упадет - оно смягчит падение».

Так сквер «Аллея поколений» стал центром притяжения людей разных возрастов, для взрослых - дорожки для прогулок и скамейки, для самых маленьких - игровой комплекс. А для активной молодежи - спортивная площадка с баскетбольными кольцами и скейтпарком.