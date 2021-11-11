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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30

Детскую школу искусств №1 Мурманска пора модернизировать

К такому выводу пришли представители городских властей, посетившие образовательное учреждение.

Фасад здания уже давно перестал выглядеть презентабельно, капитального ремонта требует и кровля.

Детской школе искусств №1 – 47 лет. За это время из её стен вышел ни один десяток талантливых людей, посвятивших свою жизнь искусству. Практически за полувековую историю образовательное учреждение серьёзно не ремонтировали никогда. Совсем печально выглядит облупившийся фасад здания и его кровля, именно их надо модернизировать в первую очередь.

Екатерина Вараксина, директор детской школы искусств №1 города Мурманска: «Кабинеты хочется оборудовать современными музыкальными инструментами. На 2023 год мы вошли уже в нацпроект «Культура», нам будут выделены деньги, мы в 2023 году пополним музыкальные инструменты новыми. Конечно, это мебель, это классы, двери, полностью всё. Нам нужен качественный и современный ремонт».

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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