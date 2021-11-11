Детскую школу искусств №1 Мурманска пора модернизировать

К такому выводу пришли представители городских властей, посетившие образовательное учреждение.

Фасад здания уже давно перестал выглядеть презентабельно, капитального ремонта требует и кровля.

Детской школе искусств №1 – 47 лет. За это время из её стен вышел ни один десяток талантливых людей, посвятивших свою жизнь искусству. Практически за полувековую историю образовательное учреждение серьёзно не ремонтировали никогда. Совсем печально выглядит облупившийся фасад здания и его кровля, именно их надо модернизировать в первую очередь.

Екатерина Вараксина, директор детской школы искусств №1 города Мурманска: «Кабинеты хочется оборудовать современными музыкальными инструментами. На 2023 год мы вошли уже в нацпроект «Культура», нам будут выделены деньги, мы в 2023 году пополним музыкальные инструменты новыми. Конечно, это мебель, это классы, двери, полностью всё. Нам нужен качественный и современный ремонт».