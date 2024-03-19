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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.24 19:30

«Детство равных возможностей»: стартовала Неделя института коррекционной педагогики в Мурманской области

Ведущие учёные в области коррекционной педагогики и специальной психологии будут знакомиться с региональным опытом и делиться своими знаниями.

«Детство равных возможностей» - такое название носит Неделя института коррекционной педагогики, старт которой дали в МАУ. Уникальное событие, по словам участников, ведь в рамках этой недели столицу Заполярья посетили ведущие учёные в области коррекционной педагогики и специальной психологии.

Татьяна Кузьмичева, доктор педагогических наук, доцент, директор Института педагогики и психологии ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»: «Мы надеемся, что наше взаимодействие будет конкретизировано уже по направлениям в части подготовки кадров высшей квалификации. Это будут совместные проекты, совместные исследования. Потому что внимание к профессиональному сообществу в Арктике, к ребёнку в Арктике – колоссальное. И, конечно, наши коллеги здесь готовы нам тоже оказать помощь и поддержку. Наши молодые исследователи получат возможность проводить совместные исследования с молодыми учёными института коррекционной педагогики и других регионов Российской Федерации».

Одна из именитых специалистов, посетивших Мурманскую область – директор Московского института коррекционной педагогики – Татьяна Соловьёва. По её словам, главная цель делегации, приехавшей на конференцию, быть полезными, предоставив методические материалы и разработки, ответить на вопросы, связанные с реализацией современных программ и стандартов. 

Татьяна Соловьёва, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор ФГБНУ «ИКП»: «Институт коррекционной педагогики в прошлом году отметил столетний юбилей, сто лет ранее - институт дефектологии. Сегодня институт педагогики занимается одним делом – это дело помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их родителям и специалистам. И мы с этого пути сходить не собираемся. Нам важно, чтобы то, чем мы занимаемся, стало доступным. Чтобы учебники, пособия, диагностические наборы оказались в кабинете у всех специалистов и дома у родителей».

В первый день конференции в стенах Мурманского арктического университета состоялся научно-методический семинар, посвящённый поиску формулы успеха для молодых исследователей. Студенты МАУ могли получить полезную информацию от светил науки.

Второй день начался не менее оживлённо. В стенах Минькинской коррекционной школы-интерната стартовала практическая часть форума. Здесь у гостей школы большая программа: знакомство с региональным опытом сопровождения, обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а также просмотр фрагментов занятий и уроков. 

Людмила Почуева, директор Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минькинская коррекционная школа-интернат»: «Сегодня мы создали четыре площадки, на которых будут присутствовать гости – преподаватели из муниципальных образований, гости института коррекционной педагогики. Затем мы будем это обсуждать, потому что хочется, чтобы был диалог: что правильно мы делаем, потому что мы обучаем и воспитываем подрастающее поколение. Во второй половине дня у нас будут лекции преподавателей института коррекционной педагогике, что для нас очень важно – для практиков. Потому что прямой диалог – он нужен.

На базе учреждения в кабинете истории создан музей – площадка конференции, который выиграл в проекте «Арктическая школа». Значит, обновление пространства не за горами.

Ещё одна из площадок – это театральная студия, где воспитанники школы тренируют актёрское мастерство, сценическую речь, ставят спектакли. 

Для гостей учреждения провели экскурсию, показали оборудование, классы, библиотеку. В Минькинской коррекционной школе – интернате обучаются и здоровые дети, и ребята с особенностями речи, с особенностями психического и интеллектуального развития.

Татьяна Соловьёва, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор ФГБНУ «ИКП»: «У школы свой опыт проектирования среды. Здесь есть кабинеты логопеда, психолога, дефектолога, которые учитывают возможность разных детей. Что важно и, что мы отметили: каждая рекреация, каждая зона отдыха, библиотека, спортивный зал – продуманы. И продуманы они с позиции и безопасности, и с позиции укрепления здоровья. И с позиции достижения новых образовательных результатов».

Напомним, что присоединиться к мастер-классам можно не только очно, но и дистанционно. 

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