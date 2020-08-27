Детям скоро в школу, а стражи порядка на дорогах вышли на городские магистрали

Учебный год скоро начнётся, а это значит, что на пешеходных переходах появится больше детей. Чтобы не случилось беды, водителям на дорогах стоит быть внимательней, а родителям - объяснять детям о необходимости переходить дорогу в положенном месте и на зелёный свет. Об этих простых правилах сотрудники ГИБДД напомнили жителям Мурманска.

Несмотря на сильный дождь, в районе площади Пяти Углов работают сотрудники ГИБДД. Вместе со студентами-добровольцами они останавливают проезжающие мимо автомобили. Водителям раздают памятки и напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим.

Скоро начнут работать школы, дети пойдут на занятия. А значит, на подъезде к пешеходным переходам водителям стоит быть внимательней. Родителям также нужно побеседовать с детьми и напомнить отвыкшим от города школьникам правила дорожного движения. Такие профилактические мероприятия в Мурманске проходят ежегодно.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Как показывает практика, в начале учебного года дети по своей рассеянности и невнимательности иногда попадают в ДТП. И чтобы такого не случалось, мы максимально направили все силы и средства ГИБДД на предотвращение подобных ситуаций».