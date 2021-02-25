Девчата примеряют кадетские бескозырки

Кадетские бескозырки торжественно вручили ученикам гаджиевской школы.

Ученица 6-го класса Полина, как и её одноклассники, пополнила ряды кадетов. С военно-образовательным процессом девушка знакома буквально с рождения: в семье военнослужащих азы армейского дела, как правило, папы передают даже в бытовых ситуациях. А уже в начальной школе Полина примерила красный берет.

Полина Почепович, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Мы сначала были юнармейцами, а теперь вот кадеты. И мы патриоты своей Родины».

Почти у всех ныне посвящённых кадетов-гаджиевцев отцы подводники, а у Славы военнослужащая и мама. О подробностях профессии родителей рассказывать юноша не стал, это тайна даже не семейная, а государственная. А вот историями из жизни кадетов с удовольствием поделился. Учащиеся занимаются не только спортивными и военно-патриотическими играми, состязаниями, уроками, но и стараются развивать ум и смекалку.

Вячеслав Губин, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Очень интересно, мы участвовали в слёте полярников, там были вопросы по поводу Мурманска, Северного Ледовитого океана. Заняли мы второе место на этом слёте».

Из таких всесторонне развитых детей вырастают настоящие воины, уверена классный руководитель 6 «В» класса. У Елены Владимировны и свои дети отучились в кадетском классе, теперь классная мама взяла руководство над юнармейцами.

Елена Бабич, классный руководитель 6 «В» класса школы №279, г. Гаджиево: «Я видела результат и в этом классе, который я приняла три месяца назад, планирую повторить положительный опыт предыдущего выпуска. У меня восемь ребят поступили в высшие военные учебные заведения».

Поздравить юных кадетов с получением такого звания пришли и шефы из подводных сил. Как говориться, в добрый путь по стране знаний и морям военных наук.