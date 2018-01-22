Девчонки с косичками играют в хоккей

А на стадионе «Льдинка» в Мурманске состоялись матчи по хоккею с мячом среди девушек. За победу сражались команды из Мурманска и Мончегорска.

Турнир памяти имени Виктора Георгиевича Шевченко, заслуженного тренера города Мурманска, проходит уже не первый год. По его инициативе в 90-х годах появились первые женские команды по хоккею с мячом. Но, несмотря на это, направление долгое время не развивалось. Сейчас на базе детской спортивной школы № 6 занимается около 30 девочек разных возрастов. Тренер сборной Елена Хорошилова планирует и дальше продвигать бенди в регионе.

По итогам игр первого дня в младшей группе победу одержала команда мурманчанк. В ничью 2:2 закончился матч и среди игроков старшей сборной. В следующий раз на льду хоккеистки встретятся во время проведения Праздника Севера.