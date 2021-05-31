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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.21 19:30

Девиз велосипедиста Дмитрия Загвоздина – жизнь как путешествие

У каждого человека свой эликсир молодости и здоровья. Для кого-то это салоны красоты и СПА, а кто-то предпочитает  заниматься спортом.

От Челябинска до Мурманска – 4,5 тысячи километров для нашего героя не проблема! На всем пути следования с ним была лишь маленькая палатка, велосипед и небольшой рюкзак.

Именно так, налегке,  уже как 8 лет путешествует по стране Дмитрий Загвоздин. За это время он успел посетить множество городов, преодолев десятки тысяч километров. В этот раз свой велозаезд спортсмен посвятил Дню Победы – культурную программу подобрал соответствующую.

Дмитрий Загвоздин, велосипедист: «Я заезжал только в военные музеи. В Москве я был на Поклонной горе, записывал концерт. В Туле, в Калуге тоже все военные музеи смотрел».

В своем родном Челябинске спортсмен трудится на заводе, а всё свободное время любит посвящать спорту.

Дмитрий считает, что отпуск – событие долгожданное и тратить его на ленивое лежание на пляже – вещь непозволительная. Друзья и родственники уже давно привыкли к его активному образу жизни, но желания присоединиться к велопутешествиям они не изъявляют.

Велосипедист признается, что в пути его поджидало немало трудностей: от поиска жилья и способа пропитания до погодных капризов. Но не только это вселяло ужас в спортсмена…

- Наверное, фуры, потому что они большие и страшные.

В маленьком рюкзаке всего несколько необходимых вещей: односпальная палатка, тёплая одежда, дождевик, насос, мыло, паста и зубная щётка. Свои перчатки весипедист уже стер до дыр – оно и не удивительно, ежедневно спортсмен проходит сотни километров. Смеется, ведь для него такие дистанции уже давно вошли в привычку.

Чем активнее крутишь педали, тем больше худеешь. Наш герой убедился в этом на своём опыте.

Девиз Дмитрия – жизнь как путешествие, благодаря велосипеду он везде чувствует себя как дома.

В Мурманске путешественник планирует гостить неделю, признается, что капризы северной природы застали его врасплох.

- Когда приехал, было холодно очень, просто невероятно. Куда я попал - в какую-то зиму! Мне из дома звонят, говорят, у нас тут +35, что ты там в этой зиме забыл?

Обратно в Челябинск велосипедист возвращается поездом. Совсем скоро у него заканчивается отпуск и времени на дорогу домой на двухколёсном друге просто не хватает. А вот куда отправится путешествовать в следующий раз, спортсмен задумывается уже сейчас.

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