8-летняя девочка из села Алакуртти Кандалакшского района выпала из окна жилого дома.

Как стало известно, несовершеннолетняя, находясь у себя дома в квартире, расположенной на втором этаже, забралась на подоконник, открыла окно и опёрлась на антимоскитную сетку. Преграда оказалась непрочной и не выдержала веса школьницы. Девочка выпала из окна, но серьезно не пострадала, отделавшись переломом ноги.

В настоящее время следствием проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.