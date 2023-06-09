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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.23 19:30

«Девушка, я нашёл ваше ателье в Интернете»: у ателье по пошиву одежды начинается сезон заказов

Календарное лето началось, а это значит, что у мастериц из ателье начался период выпускных, свадеб и подготовки к 1 сентября.

Обычный рабочий день Киры Вебер. Девушка ждёт на примерку свою юную заказчицу Лиану Буткевич. Девочка вместе со своей мамой подошли к выбору школьной формы ответственно и индивидуальный заказ сделали заранее, а сегодня пришли на примерку.

Такая уверенная походка неспроста. Девочка в свободное время занимается в модельном агентстве и работать на камеру для неё проще простого. На ней школьная форма для повседневного использования. Ткань выбрана натуральная, чтобы после нескольких стирок её вид не менялся и сарафан выглядел новеньким. Девочка, как Дюймовочка, очень миниатюрная, поэтому не в каждом масс-маркете найдёшь одежду по размеру.

Елена Немирова, мама Лианы: «Она очень модница. Не любит в любом случае выделяться. Не любит белый верх, черный низ, ей это скучно, не интересно, поэтому хотелось, чтобы это было, как-то более разнообразно, более к её стилю, чтобы ей нравилось. Она попросила, чтобы было для неё индивидуальное».

Лиана Буткевич, клиент ателье: «Мне очень понравился красный цвет, потому что у меня волосы красные немножко. Она мне очень понравилась, она очень удобная».

Судя по улыбке и эмоциям, девочка довольна, как и сама Кира Вебер.

Отметим, что её ателье за восемь лет работы менялось неоднократно. Сейчас в коллективе 10 мастериц. Одна их них - Надежда Кочерёжкина сначала занималась пошивом штор, но последние два года шьёт одежду. Мастера работают как по записи, так и на потоке. Бывали случаи, когда пришлось выручать клиентов за несколько минут до конца рабочего дня.

Надежда Кочерёжкина, портной-закройщик: «Буквально в 18.45, а мы работаем до 19.00, я собралась уже уходить домой, как забегает молодой человек с курткой и говорит: «Девушка, я нашёл ваше ателье в Интернете, я знаю, вы работаете до 19.00, но вот у меня порвался рукав».

Я говорю, что я уже ухожу. А он: «Я улетаю ночью, сделайте что-нибудь».

Естественно, пришлось остаться, часок ещё поработать, но зато довольный клиент уехал.

Если говорить об импортозамещении, то часть зарубежных тканей и фурнитуры ушла с рынка, но мастера нашли альтернативу, а вот стоимость действительно может быть выше.

Кира Вебер, руководитель, создатель ателье: «Вы можете сшить один костюм, но подороже в ателье из качественных материалов и проносить его пару лет, просто не вылезая из него, либо вы можете менять каждые три месяца и, как говориться, скупой платит дважды».

Тем не менее ателье ждёт жаркая пора - впереди выпускные, свадьбы, различные торжественные мероприятия и подготовка к первому сентября, чтобы в нашем регионе было больше модниц в индивидуальных нарядах.

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