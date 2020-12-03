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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.20 19:30

Девушки любят прокатиться «с ветерком», или Зимний дрифт

Зимний дрифт – молодое, но набирающее популярность автодвижение в Мурманской области. Пока ограничения на проведение массовых спортивных мероприятий полностью не сняты, но гонщики с нетерпением ждут этого и готовятся к сезону. Журналисты «Арктик-ТВ» решили побольше узнать о дрифте и заглянули в гараж к спортсменам.

Роман Антипов, как и большинство парней, с детства увлекается автомобилями. Окончив школу, он выучился на автомеханика и купил первую машину. Сначала просто катался, захотев больше впечатлений, присоединился к дрифт-движению. Наши гонщики ездят на отечественных авто, например, как у Романа – «пятерка» «Жигули». Это недорогие машины с задним приводом, прокачать которые можно качественно и относительно недорого. Всё это справедливо только для зимнего дрифта, летом на такой машине не погоняешь. 

Роман Антипов, дрифтер:  «Если хочется с чего-то начать, то лучше сразу брать более свежую машину, которую не надо ремонтировать.  Если изначально машина будет в хорошем состоянии, то тысяч 20-30 надо будет вложить ещё. Из них 15 - будет зимняя резина, потому что без хорошей резины вообще никуда. И вполне можно кататься».

Плюс, ещё усилить подвеску надо, сделать стайлинг (изменить внешность. – Ред.)  автомобиля. Так он выглядит симпатичней и девчонок привлекает. Кстати, по признанию дрифтеров, девушки очень любят прокатиться, как говорится  «с ветерком».

Роман Антипов, дрифтер: «Часто просят прокатить. Конечно, куда ж без этого».

Дрифт – довольно безопасный вид спорта, потому что ездят гонщики на небольшой скорости, примерно 30 км в час. Суть куража заключается в заносах. В основном, парни гоняют на оборудованной площадке для тренировок и соревнований, где нет людей и других машин.

Андрей Волков, дрифтер: «Цель всего – убрать ярых гонщиков с улиц, обезопасить. Есть организация соревнований – это выпустить пыл и жар, показать себя на территории трассы. Надо, чтобы обычные люди не боялись больше нас. Тем не менее, когда такие машины ездят по улицам, если какая беда случится, они первые остановятся и помогут».

Конечно, иногда, дрифтеров можно увидеть гоняющими на парковках торговых центров. Но парни признаются, что делают это нечасто и в основном по ночам, в это время на площадках почти нет людей и других автомобилей. А вот любители покрутить на стоянке днём, чаще всего, оказываются обычными людьми, ищущими приключений, такими, как, например, этот водитель машины марки «ГаЗ».

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