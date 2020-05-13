Девы Красного Креста

Они знают многое об операциях и могут делать не только перевязки и уколы, но и становятся психологами для пациентов - все это медицинские сестры. 12 мая во всём мире отмечается их профессиональный праздник.

Пациенты с тяжёлыми травмами после дорожно-транспортных происшествий, падений с высоты и других несчастных случаев зачастую попадают именно в нейрохирургическое отделение областной больницы. В такой непростой момент рядом с пострадавшими находятся большую часть времени медсёстры.

Старшая медсестра Людмила Вячеславовна Чербажди уже 35 лет помогает людям вставать на ноги. Признается, что работа в их отделении сложная, помимо основных профессиональных навыков каждой приходится быть ещё и психологом.

Людмила Чербаджи, старшая медсестра 1-й нейрохирургии: «Самое сложное - это общение с родственниками, потому что больные тяжёлые, а родственники не всегда понимают, что с ними происходит. Задают много вопросов иногда возмущаются, не понимают состояния своих близких людей, поэтому общаться с ними очень тяжело».

В нейрохирургическом отделении Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина ежедневно борются за каждую жизнь и малейший шанс на выздоровление в отделении считают за счастье.

Виктор Беляев, заведующий отделением нейрохирургии №1, МОКБ им. Баяндина: «В нашем отделении практически 80 процентов работ выполняют медсестры, чтобы люди выживали, начинали входить в строй, начинали работать и возвращались в свои семьи. Тяжелые больные требуют неимоверных усилий и наши сестры справляются с этим блестяще, они выполняют множество функций и мы гордимся нашими сестрами. УУ нас говорят, что врачи - это мозг и руки, а медсестры - сердце отделения».

За каждым диагнозом стоит человеческая судьба, например, Ксения Ильина, фельдшер из Кольской районной больницы, сама стала пациенткой. 7 мая ей провели операцию по удалению опухоли. Врачи предупреждали, что после хирургического вмешательства, возможна потеря слуха и зрения, но всё прошло без осложнений, а медсестры помогли быстро восстановиться. Через несколько дней девушка отправится на выписку.

Ксения Ильина, пациентка: «Девочки молодцы, они заходят, тут не остаешься наедине. Они хорошо делают уколы, а я сама боюсь уколов».

Медсестры рассказывают, что нередко пациенты даже после выписки продолжают звонить, поздравляют с праздниками, делятся успехами. Ведь во время лечения медработники становятся для больного практически родными людьми.

Евгений Толубаев, пациент: «А больше не на кого надеяться, Бога не видели, а медики - вот они, они ходят рядом. И они самые близкие для нас».

Свой профессиональный праздник медсестры встретят на работе. Сейчас в период пандемии их труд особенно ценен. Мы можем адресовать им, без преувеличения, - героям нашего времени - лишь слова поддержки.