Девять муниципалитетов нашего региона в этом году обзаведутся новыми спортивными объектами

В их числе и ЗАТО Александровск. Например, в Снежногорске начали строительство нового крытого хоккейного корта. Средства на строительство корта выделил Центр городского развития Мурманской области.

В большом ЗАТО долго не могли определиться с площадкой, но в итоге необходимая территория нашлась в Снежногорске. Планируется, что и в летний период пространство корта не будет пустовать, комплекс станет полем для игроков в футбол и баскетбол.

Немного позже, но уже за счёт муниципалитета, здесь обустроят бытовые помещения для удобства спортсменов. Ожидается, что спортивный объект будет введён в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Елена Дегтярёва, начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации ЗАТО Александровск: «Здесь будут находиться трибуны в количестве 54 места, хоккейная площадка будет ограждена моностеклом, как того требуют нормы спортсооружений».