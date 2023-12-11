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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.23 19:30

Девятая «Парта Героя» открыта в ЗАТО Александровск

В школе №2 Полярного на ученический стол нанесён портрет действующего военнослужащего, отмеченного медалью «Золотая звезда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», орденами «За военные заслуги» и мужества.

Активистка «Движения Первых», волонтёр культуры, солистка хореографического коллектива и отличница Кристина Базикян точно знает, на кого равняться. Алексей Дмитров – выпускник той же школы, в которой сегодня учится Кристина.

Алексей, не раздумывая, выбрал военное дело, за успехи в котором имеет ряд государственных наград.

Кристина Базикян, старшеклассница школы №2, г. Полярный: «Герой – это человек, совершивший что-то достойное, не думая о том, что в дальнейшем получит за это какую-то награду. Человек - невероятно достойный уважения».

В числе первых, оказавшихся за «Партой Героя», открытой в рамках Всероссийской акции к памятной дате страны Дню героев Отечества, Матвей Балыбердин. Юнармеец наверняка знает, что нужно делать, чтобы удостоится чести сидеть за ученическим столом с именем героического земляка.

Матвей Балыбердин, юнармеец школы №2, г. Полярный: «Надо прославлять честь школы и быть достойным учеником».

Евгения Друзьяк, начальник штаба Всероссийского движения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Это очень почётно, очень важно. Для ребят это будет стремлением, чтобы развиваться, чтобы совершенствоваться, быть лучшими из лучших».

Медаль «Золотая звезда», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «За военные заслуги» и мужества – часть наград Алексея Дмитрова. В этот раз сам герой присутствовать на событии не смог – служба превыше всего. Но пообещал непременно выступить перед воспитанниками школы в рамках акции «Уроки о важном». На открытие парты в свою честь сразу не соглашался.

Татьяна Выговская, директор школы №2, г. Полярный: «Он скромный. Застеснялся, сказал, что ему неудобно. Но мы очень хотели, он дал согласие, в конце концов».

«Парта героя» для ЗАТО Александровск уже девятая, в каждом образовательном учреждении есть ученический стол с именем человека, прославившего муниципалитет, регион или страну.

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