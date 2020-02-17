Девятиклассники из 43-й мурманской школы дорвались до винтовок!

Но нервничать не стоит. Ученики взяли в руки оружие в тире в рамках соревнований, которые посвящены памяти мурманчан Михаила Ерофеева и Андрея Николаева, погибших при исполнении воинских обязанностей в горячих точках. Соревнования будут проходить две недели. В них принимают участие около 130 человек - мурманские биатлонисты - молодые и ветераны, а также учащиеся 43-й школы.

Виталий Кажинский, ветеран подразделения специального назначения органов ФСБ: «Я думаю, что любой школьник с детства мечтал стрелять, особенно - мальчишки. Помню самого себя, я из тира не вылазил. Первые мои значки были «Юный стрелок», которыми награждали за успехи по стрельбе».

Вадим Сурядов, главный судья соревнований: «Проводить соревнования помогают ветераны биатлонисты, потому что есть особенности обращения с оружием для биатлона».

15-летняя Алина второй раз в жизни участвует сегодня в подобных соревнованиях. Новый опыт стрельбы из малокалиберной винтовки ей понравился, хоть и поразить цель удалось всего несколько раз.

Алина Каплина, ученица мурманской школы № 43: «Выдаются десять патронов каждому человеку. Первые пять идут на левую мишень, пробуем. А остальные пять патронов идут на правую мишень - уже с результатами».

После соревнований лучших стрелков наградили кубками, грамотами и памятными призами.