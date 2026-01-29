Деятельность недобросовестных управляющих компаний рассмотрели на заседания рабочей группы регионального правительства

На заседании повторно рассмотрели результаты работ управленцев, в том числе оценили скорость и качество их реагирования в период отключения электро- и теплоснабжения в связи с недавней аварией.

В региональном правительстве состоялась очередная встреча, на которой обсудили ряд решений по итогам заседания рабочей группы по рассмотрению деятельности управляющих организаций, к которым ранее были серьёзные претензии.

Стало известно, что чаще всего управляющие компании допускают нарушения в скорости реагирования, укомплектованности бригад и ремонте. За 2025 год ими было возмещено штрафов в размере 18 млн рублей за неисполнение предписаний. На заседании повторно рассмотрели результаты работ управленцев, в том числе оценили скорость и качество их реагирования в период отключения электро- и теплоснабжения в связи с недавней аварией.

По информации управляющих организаций, подготовлен проект плана ремонта подъездов на 2026 год. Он находится на стадии согласования. В адрес профильного министерства проект плана уже предоставлен.