Деятельность управляющих компаний находится на контроле городских властей

Управления округов областного центра регулярно проверяют качество работы управляющих организаций. Очередной такой плановый рейд прошёл сегодня в Первомайском округе.

Состояние небольшого двора на Кольском проспекте, 7 не устроило проверяющую комиссию. Здесь, как говорится, ни пройти, ни проехать. Дороги скользкие завалены снегом, а лестница и вовсе превратилась в ухабистую горку.

«В первую очередь бросается в глаза, не очищенная от снега и наледи пешеходная лестница, - говорит Игорь Корявко, заместитель начальника управления административного Первомайского округа г. Мурманска. - По ней вообще невозможно сходить. Она уже становится опасной для переходов. Кроме того, неочищенные от снега и наледи тротуары и проезжая часть, отсутствует подсыпка. В соответствии с этими нарушениями будет составлен акт, управляющая компания будет приглашена на административную комиссию».

Далее будет принято решение, что ждёт недобросовестных коммунальщиков – предупреждение или штраф. На юридическое лицо от 10 тысяч рублей, а на физическое - от 1 тысячи. Всего с начала года в Первомайском округе Мурманска на управляющие компании были наложены 4200 штрафов. А взыскано 2600.

«Наступил зимний период и нарушения, связанные с непринятием надлежащих мер по очистке придомовой территории, уже налицо», - констатирует Анна Азранина, старший помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска.

Если управляющая компания не выполняет свои обязательства, то горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.