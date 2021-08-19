Деятельность вагона-ресторана, обслуживавшего состав Мурманск – Адлер, приостановлена

Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана после проверки госпитализации 56 детей, следовавших в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Напомним, 7 августа с поезда Мурманск - Адлер сняли и госпитализировали 56 детей с признаками отравления. Во время проверки были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. У работников вагона-ресторана обнаружили норовирус. Помимо этого, страдала и организация питания. В ресторане не работал холодильник, повара неправильно хранили инвентарь, да, и кухню персонал убирал, судя по всему, не очень тщательно.

Количество детей, отравившихся в поезде, в итоге выросло до 91.

Ранее Следственный комитет на транспорте заявил о возбуждении уголовного дела по данному факту.