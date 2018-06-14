Действительно ли водопроводная вода в Мурманске опасна для здоровья? Отвечает на вопрос «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Многие мурманчане жалуются на качество воды в своих квартирах. Действительно ли водопроводная вода в Мурманске опасна для здоровья? Или её можно пить из-под крана? Кто контролирует качество воды? Журналисты «Вечернего Мурманска» нашли ответы на все эти вопросы.

Собираясь в летний отпуск, мы достаем с дальних полок шорты, сарафаны и купальники. Примеряя летний гардероб, зачастую понимаем, что влезаем в летние вещи с трудом. Как привести себя в форму перед отпуском, не мучая организм жесткими диетами? Об этом читателям «Вечерки» рассказала нутрициолог Наталья Прасова, которая опробовала прогрессивный метод похудения на собственном муже.

«Вечерний Мурманск» рассказывает страшную историю о том, как пьяный житель Североморска топором изувечил домашнюю собаку на глазах собственной дочери. Несколько дней назад похожий случай был Кандалакше. Чем вызвана эта немотивированная агрессия? И понесут ли живодёры наказание? Все подробности – в свежей «Вечерке».