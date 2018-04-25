«Диа-Север» - в Мурманской области появилась общественная организация людей страдающих сахарным диабетом

Активисты намерены бороться за обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в обществе, а так же защищать свои права и интересы. В первую очередь это касается детей, больных этим страшным заболеванием.

Сахарный диабет первого типа - хроническое заболевание, которое возникает у человек при нарушении обмена глюкозы. Это недуг не всегда имеет врождённую форму, он может быть приобретён и в детстве, и во взрослом возрасте после перенесённых тяжёлых вирусных заболеваний или инфекций.

- Пациенты должны вести очень непростую жизнь, они должны соблюдать диету, регулярно измерять сахар крови, подбирать дозировки инсулина, рассказывает Татьяна Махова, главный детский эндокринолог Мурманской области, врач КДЦ Мурманской областной клинической больницы. - Это создаёт, в частности, для детей и подростков большие проблемы в повседневной жизни и в школе.

Если взрослый человек в состоянии самостоятельно оценить степень опасности и контролировать своё состояние, то ребёнку нужен постоянный присмотр взрослого, который будет обладать всеми необходимыми знаниями об этом заболевании. Родителям, заботящимся об особенных детях, так же нужны постоянные консультации, помощь специалистов и психологическая поддержка.

- Была создана такая организация, - говорит Татьяна Махова, главный детский эндокринолог Мурманской области, врач КДЦ Мурманской областной клинической больницы. - Чтобы родители могли общаться, чтобы они могли помогать друг другу, чтобы мы могли привлекать к помощи психологов, специалистов по обучению, специалистов по физической подгтовке.

Больные дети и подростки нуждаются в ежедневных инъекциях препарата, вот только воспитатели и учителя из-за страха и незнания часто отказываются делать жизненноважные уколы ребёнку. Как следствие, одному из родителей зачастую приходится бросать работу, чтобы каждые несколько часов проводить необходимые манипуляции.

- Мы к 9 своего ребёнка привозим в детский сад, к 12 возвращаемся колоть инсулин, мерить сахар, а к 15 часам мы возвращаемся туда снова, рассказывает о сложном распорядке Елена Цыганкова, председатель общественной региональной организации людей с диабетом «Диа-Север».

Сейчас в Мурманске существуют коррекционные школы и специальные классы для детей с различными группами заболеваний, где с ними занимаются подготовленные педагоги. Ребята с различными недугами могут даже записаться в обычную спортивную секцию. Этого же организация «Диа-Север» добивается и для больных сахарным диабетом. С виду здоровых и физически развитых детей боятся брать в кружки из-за неподготовленности тренеров и большого риска.

- У меня малыш хочет на хоккей, а я ему не могу сказать, что он туда не пойдёт, потому что его туда не возьмут, - говорит Елена Цыганкова, председатель общественной региональной организации людей с диабетом «Диа-Север». – А активно жить нам нужно, мы де не можем сидеть дама целыми днями.

В эту пятницу региональная общественная организация людей с диабетом «Диа-Север» проведёт своё первое собрание, на которое приглашены мурманчане и жители области, страдающие недугом или воспитывающие детей с сахарным диабетом. Участники встречи обсудят проблемы, с которыми сталкиваются больные в повседневной жизни, а так же предложат пути их решения.

Открытый диалог состоится 27 апреля в 15 часов дня по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина 88, в приёмной регионального отделения партии «Единая Россия».