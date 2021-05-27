Диабет – не приговор, но только если соблюдать определенные правила

С помощью приспособления, похожего на игрушку, маленький Сёма измеряет себе уровень сахара в крови. Нехитрая процедура знакома мальчику давно – в полтора года ему поставили диагноз «сахарный диабет». Сдерживать развитие страшной болезни помогает специальный режим, к которому нужно привыкнуть как ребёнку, так и его родителям.

Любовь Владыкина, мама ребёнка, больного диабетом: «Очень тяжело жить с диабетом, если к нему относиться как к проблеме. С этим надо просто смириться, понимать, что он никуда не денется и адаптироваться к новой жизни. Есть свои правила, свои нюансы. Например, мы, когда куда-то идём, у нас есть с собой дополнительно глюкометр, дополнительный инсулин, перекус. Если вдруг сахар у ребёнка упал, конфетка под рукой всегда. Таких нюансов очень много».

Пока ребёнок маленький контролировать выполнение всех этих правил приходится самим родителям, часто в ущерб работе.

Миша Лебедев готовится пойти в первый класс, любит гулять и общаться со своими ровесниками. Во время весёлых игр в детском саду о жизненно-важных, но таких неприятных уколах инсулина, легко забыть, поэтому процедуру вынужден делать папа.

Александр Лебедев, папа ребёнка, больного диабетом: «Ребёнок ходит в садик, социально-активный, дома мы не сидим. Всё это очень тяжело, приходится по несколько раз бегать в садик, чтобы делать те или иные процедуры, которые необходимы. Потому что, к сожалению, медицинские сотрудники не могут взять на себя такую ответственность, да и сам ты её не возложишь на чужого человека, когда у тебя маленький ребёнок».

Это происходит ещё и из-за того, что люди, не сталкивающиеся с сахарным диабетом, мало знают о болезни. Поэтому к процедуре замера сахара и уколам инсулина они относятся настороженно.

Татьяна Махова, детский эндокринолог диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Есть случаи, когда детей выгоняли из класса, когда они пытаются померить сахар, причём педагоги выгоняют. Есть случаи, когда детей дразнят одноклассники. Многие дети скрывают свой диагноз и на этом фоне компенсировать диабет очень сложно».

Это может привести к необратимым последствиям. Поэтому так важно вовремя объяснить окружающим необходимость проведения специфических процедур. Рассказывать нужно и о симптомах, чтобы родители вовремя могли распознать болезнь у своего ребёнка.