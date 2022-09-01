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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.22 19:30

«Диалог на равных» - в МАГУ прошла встреча, в которой участвовали студенты первых курсов и сотрудники МЧС

Сегодня в МАГУ состоялась встреча студентов первого курса и представителей студенческого добровольно-спасательного отряда с руководством областного МЧС. Событие состоялось в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

Стоит отметить, что не так давно МЧС заключило договор о сотрудничестве с Мурманским арктическим государственным университетом. 

Сегодня в МАГУ состоялась встреча студентов первого курса и представителей студенческого добровольно-спасательного отряда с руководством областного МЧС. Событие состоялось в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

Лилия Кузьмина, ответственная за обеспечение социально-воспитательной работы на факультете физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «Такие встречи у нас стали уже традиционными в университете. К нам приходят представители различных организаций и весьма серьёзные и опытные люди, которым есть чем поделиться, что рассказать нашим студентам. Поделиться своим опытом, поделиться своими карьерными успехами, какими-то своими секретами, которые студентам могут быть полезны в будущем».

По словам организаторов, такие встречи очень актуальны, так как они проходят в формате диалога. Студенты могут задать интересующие их вопросы и получить на них честные ответы представителей тех или иных структур.

Перед началом общения в холле первого этажа прошла так же выставка оборудования, которую приготовили студенты для сотрудников МЧС. 

Екатерина Русакевич, член студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ: «Мы представляем оборудование для промышленного альпинизма, мы выставляем наработки, которые у нас есть по первой помощи, различные устройства, которые представляет МЧС».

Екатерина Русакевич, студентка магистратуры МАГУ, получает педагогическое образование в университете и так же является участницей студенческого добровольного спасательного отряда университета. Для неё совместные мероприятия с МЧС не в новинку.

Екатерина Русакевич, член студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ: «Мы постоянно участвуем с ними в учениях. Это потом может пригодиться в жизни, когда внештатные ситуации произойдут, например, в путешествиях. В каких-то чрезвычайных ситуациях эти навыки помогают спасти и себя, и ближнего своего».

Как говорят сотрудники МЧС, общение с подрастающим поколением – это основополагающая часть их работы, которая способствует вовлечению ребят в процесс безопасной жизнедеятельности и, как следствие, даёт им возможность трудоустройства.

Для диалога студенты должны были заранее составить перечень вопросов, который их интересует. Вопросы могли быть из личного опыта, о том, кто такой спасатель-пожарный, вопросы о советах в дальнейшем выборе карьерного пути.

Стоит отметить, что совсем недавно, буквально 23 августа, областной центр МЧС заключил соглашение с МАГУ, говорящее о том, что они будут работать совместно по айти-технологиям.

Руслан Назаров, начальник регионального Управления МЧС России: «Высокие технологии вошли настолько в нашу жизнь, что проникают теперь в сферу спасения и поиска людей. У нас есть беспилотная авиация, она очень часто применяется при поисковых мероприятиях. Однако при высоте полёта более километра различить какие-то объекты на земле невозможно. Для этого есть специальные технически-программные средства, которые мы будем совместно разрабатывать с МАГУ и надеемся на хороший результат».

Впереди у сотрудников спасательных структур ещё много планов по совместному сотрудничеству с Мурманским арктическим государственным университетом.

 

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