«Диалог на равных», или Самбо приходит в МАУ

В рамках федерального проекта, направленного на организацию дискуссионных площадок в студенческих аудиториях, студенты первого курса факультета физической культуры и спорта Мурманского арктического университета затронули тему важности и актуальности самообороны и исходящего из неё формирования внутреннего нравственного стержня.

В центре внимания проекта «Диалог на равных» в стенах арктического университета разработанное в начале прошло века на основе дзюдо и джиу-джитсу единоборство - самбо. Среди студентов вуза есть и те, кто занимается этим видом спорта, например, первокурсник Никита Кузнецов.

Никита Кузнецов, студент 1 курса факультета физической культуры и спорта МАУ: «На каждой тренировке узнаёшь что-то новое. Я думаю, никогда не достигнешь предела знаний в этой области».

Чтобы приблизить этот предел, на встречу к ребятам пришёл титулованный спортсмен, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской федерация самбо Виталий Аспер, который ответил на вопросы участников диалога.

Виталий Аспер, выпускник МГПИ, директор спортивной школы №13 г. Мурманска: «Во-первых, самбо на сегодняшний момент – национальное достояние России. Это единственный Международный признанный вид спорта, где основным языком является русский. Я считаю, что этот вид спорта не должен быть забыт, он должен развиваться во всех регионах страны».

Самбо уже считают частью культуры России, а в 2021 году этот вид спорта стал Олимпийским. Программа развития единоборства существует и в нашем регионе.

До конца этого года в Мурманском арктическом университете организуют курсы повышения квалификации для учителей физкультуры в том числе по этому виду единоборств и откроют студенческую секцию самбо.