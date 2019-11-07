Диалог представителей региональных и муниципальных органов власти состоялся в Думе

Взаимоотношение между органами муниципального самоуправления и представительными органами, а также контроль муниципалитетов за работой управляющих компаний - в Мурманске состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. Также в региональном парламент прошёл день Терского района.

Люди в национальных одеждах, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и книги по истории севера - в здании Мурманской областной Думы состоялся день Терского района. В рамках мероприятия участники обсудили перспективы развития Терского берега, а также поговорили об имеющихся проблемах. Ведь, несмотря на всю красоту одной из жемчужин Кольской земли, в районе много нерешённых проблем, затрудняющих прогресс.

Как помогать - знают сами жители. Среди выступающих с докладами о социально-экономическом развитии Терского района есть и совсем юные представители общественности. По их мнению, главное - это туризм. Например, в Умбе любопытным приезжим могут рассказать об истории поморов.

Глава района тоже выступил с докладом. Он сообщил, что многое в муниципальном образовании для привлечения туристов уже сделано. Развивается и культурная составляющая жизни, и социальная сфера.

День Терского района - лишь один из вопросов заседания координационного Совета. Также депутаты обсудили взаимодействие с местными властями в целом. Например, поговорили о том, как органы местного самоуправления работают с управляющими компаниями. Тема актуальная, особенно в период снегопадов.

Также обсудили практику контроля муниципальными депутатами городских администраций. Проблем с этим у нас в регионе не возникает, считают участники заседания, в основном и представительный орган власти и органы местного самоуправления работают в плотной связке и помогают друг другу. Несмотря на такое единодушие, эту практику на всякий случай решили закрепить законодательно.

Такой диалог - возможность муниципальным депутатам донести до своих старших коллег те проблемы, с которым приходится сталкиваться их населённым пунктам и районам. Наиболее острые вопросы обсудят на заседании областной Думы. Кроме того, во время работы координационного Совета депутаты наметили план законотворческой деятельности на следующий год.