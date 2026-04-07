Диана Кузнецова и Ольга Решетова: об образовании-2026

Перемены, которые касаются каждого! Знаете, обычно мы привыкаем к школе такой, какая она есть. Но с 1 сентября 2026 года привычное расписание серьёзно поменяется. А что точно будет по-новому?

В детских садах – Год дошкольного образования и понятные правила: от игрушек до нагрузки на воспитателей.

В начальной школе – первоклассников больше не посадят за парты на 40 минут с первого дня. У них будет адаптационный период.

В основной школе – вместо обществознания история, новый предмет о культуре России и… оценки за поведение возвращаются.

В старшей – упор на инженерку и технологии.

И это только часть нововведений.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, и Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки, рассказывают о том, будет ли легче учиться нашим детям, станет ли меньше стресса у родителей, что на самом деле ждёт наших детей.