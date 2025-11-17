Диана Сергеева и Вероника Клочкова: «iDays XI - дни Интернета на Севере»

Совсем скоро в Мурманске состоится бизнес-вечер в Мурманске «iDays XI: дни Интернета на Севере».

Участников необычного мероприятия ждут живые и актуальные выступления от спикеров из Москвы, Петрозаводска и Мурманска, общение на самые горячие для бизнеса темы, нетворкинг и подарки от организаторов и партнеров.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Диана Сергеева и Вероника Клочкова, менеджеры по маркетингу ООО «М-Связь», рассказывают о том, какие тренды ждут всех нас в 2026 году, чтобы уже сейчас подготовиться к тому, о чем конкуренты узнают только завтра, как использовать искусственный интеллект для развития бизнеса и подготовки рекламных кампаний, как пробить «баннерную слепоту» в 2026 году и сделать так, чтобы вашу рекламу действительно увидели новые клиенты.