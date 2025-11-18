День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.25 12:00
Диденко Светлана: о вакцинации против сезонного гриппа
В сегодняшнем выпуске программы мы подробно рассмотрим нюансы вакцинации против сезонного гриппа.
Гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - главный внештатный эпидемиолог Минздрава Мурманской области Светлана Диденко расскажет о важности прививки именно для жителей Заполярья, озвучит актуальные данные по охвату прививками в Мурманской области и обо всех точках бесплатной вакцинации и необходимых документах для взрослых и детей, чтобы пройти эту необходимую процедуру.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
