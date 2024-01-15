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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.24 19:30

«Диджитал Арт» - открытие новой выставки состоялось в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»

Если вам интересно цифровое рисование и хочется вдохновиться работами мастера, то вас ждёт Центр современного искусства на улице Софьи Перовской, 21а, где открылась выставка работ знаменитого мурманского художника Анатолия Сергиенко.

Медиатехнологии в искусстве – это всегда про мир будущего. Ещё месяц у мурманчан будет возможность к ним прикоснуться.

«Диджитал Арт» так называется новая выставка, открытие которой состоялось в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». В экспозиции представлено 27 работ, которые сделаны на цифровом планшете автором выставки – заслуженным художником России Анатолием Сергиенко.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник Российской Федерации: «Творческий процесс непрерывен, поэтому, не имея карандаша и красок под рукой, имея только планшет, можно создавать какие-то образы. Во-первых, это воспитывает вкус, развивает фантазию, очень увлекательно. И потом нарисованное можно распечатать на принтерах любого размера».

На большом проекторе можно было увидеть и те работы, которые не вошли в экспозицию.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник Российской Федерации: «Есть разные техники. Можно смешивать перо акварелью, можно использовать очень интересные фактуры. Но для этого надо уметь рисовать, чтобы ими пользоваться, ну, и освоить эту технику – навык компьютерного рисования».

В церемонии открытия выставки из интереса и в качестве поддержки своего товарища по профессиональной стезе приняли участие и другие художники.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Кому-то может показаться, что это очень просто. На самом деле здесь влияет и композиция, и линия, и цвет. Много каких-то моментов, которые скрыты от зрителя. Но мы художники это понимаем и видим. Кроме того, он преподаёт сейчас в колледже искусств. И это очень важно, потому что я художник в реалистических традициях, а он ищет новые».

Для «СОПОК.21А» такая выставка – большое событие. Ведь это не просто экспозиция новичка, который только пробует себя в искусстве, а работы настоящего профессионала – мастера своего дела.

Ольга Кузьминых, заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки: «Чаще всего у нас выставляются молодые авторы. Мы очень часто им говорим, что это большая честь выставляться в учреждении культуры, в настоящем выставочном зале. Сегодня у нас слова благодарности для художника. Потому что он выбрал молодое выставочное пространство – Центр современного искусства – для своей экспозиции «Диджитал Арт».

Выставка будет работать до 25 февраля. Автор надеется, что молодое поколение будет вдохновлено его работами и при помощи современных технологий смелее будет пробовать создавать свои шедевры.

 

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