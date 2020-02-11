Дикая утка зимует у доброй мурманчанки

Помогайте братьям нашим меньшим. Иногда они нуждаются в нас больше, чем кажется. Так произошло и с одной уткой, которую неравнодушные мурманчане спасли от гибели этой зимой.

Утку, которую зоозащитница Оксана Анчишкина уже назвала Тиной, несколько недель назад ей принёс мурманчанин. Он нашёл замерзшую птицу в морозный день в черте города, не смог оставить умирающее животное на улице.

Оксана Анчишкина, председатель региональной общественной организации «Приют»: «В большинстве своё птицы остаются здесь не по своей воле. Остаются, потому что их кормят всё лето, всю осень. Очень часто кормят хлебом, что делать категорически нельзя. И дрожжевой хлеб им противопоказан, они заболевают».

Оксана Анчишкина отогрела и выходила утку. Сейчас Тина чувствует себя хорошо, уже плавает, но пока не в открытом водоёме, а в ванной приюта для животных. Для того чтобы выпустить птицу на свободу, нужно провести обследование.

Оксана Анчишкина, председатель региональной общественной организации «Приют»: «Мы сдадим анализы в лабораторию. Хотя я смогу взять только кал у неё, потому что у нас диких птиц, к сожалению, в Мурманске никто не обслуживает».

Оксана планирует отправить Тину в частную усадьбу под Санкт-Петербургом, где организовано птичье хозяйство. За уткой специалисты проследят до весны, а затем отпустят к сородичам на волю.