Дикие северные олени Лапландского заповедника станут главными героями новогодней кампании Всемирного фонда дикой природы России

«2021 год будет лучше, обещаю!» – именно под таким лозунгом пройдёт благотворительная акция по сохранению новогоднего животного России. Поддержать доброе дело вызвались известные звездные друзья Фонда, записав свои видеообращения, чтобы вдохновить примером россиян присоединиться к этой праздничной кампании.

Цель проекта – собрать 4,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на охрану диких оленей от браконьеров. Численность этих красивейших северных животных в Мурманской области около 3000 особей, поэтому они нуждаются в нашей защите.