Дикий северный олень занесён в Красную книгу России

Животное считается одним из самых значимых арктических видов, необходимых как для нормального функционирования экосистемы, так и для жизни коренных малочисленных народов Севера.

Этот вид ранее был занесён в Красную книгу Республики Карелия, а Красная книга Мурманской области содержит так называемую западную популяцию этих животных. Главные угрозы для существования парнокопытных - браконьерство и неконтролируемая охота.

Но теперь мурманские популяции дикого северного оленя будут в большей безопасности. Это стало возможным благодаря инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.