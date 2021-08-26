Дикое «северное сафари» - гонять медведя по тундре на вертолёте

В Сети появился ролик, на котором пилот вертолёта летит почти у земли за медведем, а косолапый, судя по всему, со страху во всю прыть бежит от летающей машины.

Под подписями к публикациям значится и место погони - это тундра на Востоке Кольского полуострова.

Такое северное «сафари» у пользователей соцсетей вызвало неоднозначную реакцию. Многие негативно отнеслись к безответственной выходке пилота, мало ли к чему такие полёты могут привести. Да, и медведь мог пострадать, животное способно разогнаться до приличной скорости в несколько десятков километров в час, но вот бежать по тундре перепрыгивая через ручьи и камни так долго, как-то не свойственно царю тундры.

Происходящее больше напоминает травлю, чем безобидное развлечение, наверняка отметят некоторые зоозащитники.