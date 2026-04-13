«Диктант здоровья», или Руки нужно мыть правильно!

Знать про особенности различных составов и свойства воды необходимо, ведь именно от этого зависит здоровье человека.

Что ещё о гигиене тела должен необходимо помнить, съёмочная группа «Арктик-ТВ» выясняла на «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора.

А вы знали, что некоторые гигиенические средства не работают лучше, как заверяет реклама? Что касается чистоты рук, то, например, антибактериальное мыло не отличается по своим свойствам от обычного. Гигиена – первый и самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. И она заключается не только в правильном мытье рук.

На «Диктанте здоровья» участники узнали много полезной информации.

- Что является главной причиной разрушения зубной эмали при кариесе?

Екатерина Балетова, главный специалист Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Вы знаете, с одной стороны, это простые вопросы, но без специальной подготовки и вдумчивого вчитывания ответить на них не так-то и просто».

«Диктант здоровья: Здоровая улыбка, чистые руки» – Всероссийская санитарно-просветительская акция, которую проводит Роспотребнадзор для повышения осведомленности о различных аспектах заботы о своём организме. В этот раз его писали школьники, студенты и преподаватели на площадке Мурманского медицинского колледжа.

Конечно, большинство здесь и так знает про важность гигиены, но освежить знания никогда не бывает лишним.

Екатерина Балетова, главный специалист Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Роспотребнадзор проводит такой диктант не впервые».

Только в 2025 году «Диктант здоровья» провели в 88 регионах России. Он собрал более 248 тысяч участников. Сейчас диктант можно пройти по 24 апреля и в онлайн-формате на сайте «диктант-санпросвет.рф». По окончании, участники получают сертификаты и рекомендации специалистов по гигиене.

