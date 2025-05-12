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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.25 19:30

Диктует весна: уборка городов региона, старт ремонтной кампании дорог и вопросы летнего отдыха юных северян

Уборка города, ремонт дорог и предстоящий отдых юных северян – часть основных тем, которые обсуждали сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание со слов благодарности правоохранительным органам за обеспечение безопасности в майские праздники.

Далее участники перешли к теме туризма. Мурманская область традиционно привлекает путешественников со всей страны. В прошлом году Заполярье поставило рекорд – наш регион посетила 761 тысяча человек. В этот раз в правительстве региона рассказали о новинках летнего туристического сезона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область признана лидером автотуризма, получив гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Благодаря плану «На Севере – жить!» развивается флагманский автомаршрут «От Белого до Баренцева», а также появляются новые объекты инфраструктуры для автопутешественников: заправки, зоны отдыха и кафе с блюдами арктической кухни. Растёт количество сезонных активностей. Летом 2025 года мы представим новые туристические продукты, включая уникальные экскурсии, такие как автотур в Дальние Зеленцы, морские прогулки по Кольскому заливу и экскурсии с выходом в открытое море из Мурманска».

Как прозвучало на совещании, летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит более 17 тысяч юных северян.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «На начало летней оздоровительной кампании закуплено более 4,2 тысячи путевок за счёт федерального и областного бюджетов. Около 1,4 тысячи из них – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 2,2 тысячи путевок предоставлены по федеральной программе «Дети Арктики». Выделено 635 путевок с родительской доплатой».

Дети из семей участников специальной военной операции имеют первоочередное право на получение путевок в оздоровительные учреждения, а дети погибших участников СВО получают их бесплатно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках кампании более пяти тысяч подростков будут заняты в проекте «Работа рядом», а также предусмотрены бесплатные смены в лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных учреждениях для более 7000 детей. Основное внимание уделяется выезду детей в благоприятные климатические условия с акцентом на Туапсинский и Геленджикский районы Краснодарского края и Республику Крым. Кроме того, летние смены будут организованы в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!», а также филиале Центра военно-спортивной подготовки «Воин».

Губернатор Андрей Чибис поручил главам администраций усилить работу по уборке муниципалитетов после зимнего периода.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мобилизуйте все необходимые ресурсы, силы, чтобы сейчас убрать города от пыли и мусора. В силу погодных условий мы не могли выйти на субботник, но вот вчера был, например, прекрасный день, выходной. Машин, как правило, в такой день на дорогах нет. Можно убирать сколько хочешь. Вчера я, объехав Мурманск, не увидел ни одной единицы техники. Так не годится. Не затягивайте с этим вопросом».

Глава Мурманска Юрий Сердечкин сообщил, что сейчас уборку улично-дорожной сети ведут круглосуточно. До конца мая столица Заполярья приведут в надлежащее состояние.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «В целом к уборке весенней мы приступили на две недели позже, чем в предыдущие годы. Сейчас мы активизируем нашу деятельность. К работе привлечены пять вакуумных машин и два подметально-уборочных прицепа «Бродвей», которые позволяют достаточно оперативно убрать то, что осталось после зимнего содержания города».

В Мурманской области стартовала дорожная кампания. В нормативное состояние будет приведено 139 объектов по всему региону. Также во всех муниципальных образованиях на региональных и федеральных дорогах запланированы ямочные ремонты. Ранее глава региона поставил задачу провести полную инвентаризацию дорог и до 20 июня устранить дефекты дорожного покрытия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз обращаю внимание: есть участки, где эти дефекты возникли в пределах гарантийных сроков. Все они устраняются за счёт подрядчиков. Если возникают проблемы по добровольному оперативному выходу подрядных организаций на объекты, то тогда все заказчики вскрывают банковские гарантии и выполняют работу за счёт гарантийных обязательств».

Губернатор поручил максимально активизировать темп работ и усилить строительный контроль на всех этапах. Также необходимо минимизировать количество швов при укладке дорожного полотна.

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