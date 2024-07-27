Диктует жаркое лето: в Мурманской области побиты суточные температурные рекорды, активно ведутся ремонтные и дорожные работы, введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

На этой неделе первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил Мурманск. Его визит на малую родину был рабочим. Во время встреч с губернатором Андреем Чибисом и другими лицами он успел обсудить ряд важных тем.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Максим Голямин с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Бойко, руководитель регионального Управления Росреестра, и Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Мурманской области вторую неделю держится тёплая погода. Столица Заполярья ставит температурные рекорды, но можно ли их считать аномальными, а заявления о глобальном потеплении – чистой правдой? Мнения экспертов узнали наши корреспонденты.

В Мурманске был побит 90-летний суточный температурный рекорд. Как и во всей области, в городе продолжается настоящее лето. Но как без вреда для здоровья справиться с жарой, слово Олеси Кривенко.

Летом преображается все вокруг, и речь идёт не только о природе. В городе обновляют и благоустраивают территории. Пожалуй, главная из которых - центральная площадь Мурманска.

«На Севере – Жить» - слоган, который стал реальностью. За последние несколько лет Мурманская область преобразилась значительно. Одним из главных изменений по праву можно считать благоустройство общественных пространств, например, в Ковдоре. Здесь в самом сердце города расположился большой и красивый парк. Наша съёмочная группа отправилась на другой конец региона, чтобы узнать больше о нём.

На этой неделе первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил Мурманск. Его визит на малую родину был рабочим. Во время встреч с губернатором Андреем Чибисом и другими лицами он успел обсудить ряд важных тем.

Денис Мантуров, как известно, председатель наблюдательного совета МАУ. Так вот, ещё одна новость про вуз. Новый международный партнёр Мурманского арктического университета на индийском образовательном рынке будет оказывать поддержку учреждению в привлечении иностранных студентов на обучение по программе «Лечебное дело». Данная программа уже несколько лет востребована не только российскими абитуриентами, но и иностранными гражданами. На сегодняшний момент в МАУ обучаются более 30 граждан Индии, уже через три года мы будем поздравлять первых выпускников этой программы. Весенний семестр стал насыщенным для студентов: третий курс проходил практику в медицинских учреждениях Мурманска, а второй курс отправился на практику в Индию. Обучение по специальности «Лечебное дело» в Мурманском арктическом университете началось в 2019 году по инициативе правительства Мурманской области. В мае 2022 года открыт бюджетный и целевой наборы, ориентированные на запрос медицинских организаций региона. Лекции ведут преподаватели МАУ, Петрозаводского государственного университета и Северного государственного медицинского университета Архангельска. Для прохождения практики подписаны соглашения с ведущими лечебными учреждениями Мурманска, занятия проводят квалифицированные врачи и профессоры. В настоящее время на факультете обучаются более 150 студентов, включая 45 иностранцев из Индии, Азербайджана, Египта и Узбекистана.

В опорном вузе региона так же сообщили, что приём документов для поступающих на бюджетную очную и заочную формы обучения завершён. 27 июля на сайте университета и на портале «Госуслуги» будут опубликованы окончательные конкурсные списки. А 28 июля последний день, когда в МАУ принимают оригиналы документов - аттестаты или дипломы от поступающих по квотам. 3 августа – окончание приёма оригиналов документа об образовании для поступающих на основные конкурсные места.

В Мурманской области продолжает развиваться система патриотического воспитания молодёжи. Совсем недавно был создан региональный центр «ВОИН», который посетили депутат Государственной Думы от нашего региона Татьяна Кусайко и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение работ с использованием открытого огня.

Сухопутные войска Финляндии начали проводить учения рядом с границей с Россией. Об этом сообщается 21 июля в пресс-релизе штаба Сухопутных войск соседней страны.

Норвегия тоже не прочь организовать учения вблизи границ с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на инициативу Вооружённых сил Северного королевства отодвинуть границу ограничений на военную активность на 65 км на восток, чтобы использовать более выгодные со стратегической точки зрения районы.

К другим новостям. Жара не повод останавливать работы, напротив, это лучшая пора чтобы класть асфальт. Пользуются ли этим временим дорожники, ответ на этот вопрос искала наша съёмочная группа, которая отправилась в рейд вместе с контролёрами.

В Мурманске презентовали проект «Зелёный экран», который призван сделать работу в индустрии кино более экологичной. Как искусство может позитивно влиять на окружающую среду, расскажем далее.

Подарки на день рождения бывают разные, но есть те, которые никогда не забудешь. Свою мечту на 10-летие осуществила Джастина Маринина, ставшая одной из немногих детей в регионе, прыгнувших с парашютом.