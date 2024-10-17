День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.24 19:30
Дикую лису встретили жители Териберки
Рыжая плутовка выбежала к людям в поисках еды.
Напомним, ни в коем случае нельзя кормить диких животных.
К слову, в районе поморского посёлка встречают и хищников покрупнее, например, медведей, к которым лучше не приближаться.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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