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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.19 19:30

Дилерский центр LADA «Прагматика» рассказал о преимуществах отечественного автопрома

Покупка автомобиля - ответственный шаг. Доверять в этом вопросе стоит только надёжному и современному дилеру. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на официальном открытии дилерского центра LADA «Прагматика» в Мурманске.

Петербургский автохолдинг «Прагматика» открыл в Мурманске дилерский центр LADA. Это 10-й автосалон дилера в Северо-Западном федеральном округе. По словам руководства компании, на сегодняшний день отечественные автомобили ничуть не уступают иномаркам. На церемонию торжественного открытия приехали представители «АвтоВАЗа» из Тольятти и на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

Роман Чумак, заместитель директора по развитию бренда LADA  в регионах ГК «Прагматика»: «Жёсткие требования к персоналу, к обучению, к соответствию, это заметно. Потому что, посмотреть на «Ладу»  5 лет назад и посмотреть на «Ладу» сейчас, это заметно даже далеко не углубляясь не в бизнес-процессы, ни в другие сложные штуки, а просто вокруг себя: что было раньше и что стало сейчас».

Сейчас LADA занимает 3-е место по популярности среди жителей Мурманской области. В планах у «Прагматики» в следующем году вывести бренд на первую строчку, тем более что меняется и сам покупатель отечественного автопрома - всё больше молодых людей выбирают LADA.

Александр Шапринский, директор по развитию бренда LADA ГК «Прагматика»: «Автомобили «Лада» начали эксплуатировать в такси, а это дорогого стоит. Многие видят «Ладу Веста» и «Ладу Ларгус» уже в использовании такси и вы, и мы, и потребители, и обычные клиенты знают, что таксисты покупают очень надёжный автомобиль, который долговечен в использовании».

Ещё один плюс дилерского центра «Прагматика» - сервисная зона, которая располагается на площади 950 квадратных метров и  рассчитана на 16 постов. Её пропускная мощность – порядка 50 автомобилей в день. Это сделано для того, чтобы мурманчанам и жителям области технический осмотр или мелкие неполадки не доставляли неудобств.

Погодные условия и климат Мурманской области создают тенденции спроса. В нашем регионе клиенты чаще выбирают автомобили LADA серии Cross. Во-первых, высокий клиренс  во время долгой северной зимы повышает проходимость и сугробы уже не страшны, а во-вторых, позволяет с комфортом поехать в отпуск.

Не только автомобили серии Cross пользуются популярностью у мурманчан. Одна из любимых моделей X-Ray. Она может похвастаться японским двигателем и, что важно для девушек, автоматической коробкой передач.

А ещё у мурманчан есть предпочтения по цвету автомобиля - клиенты всё чаще приходят за ярким оранжевым авто, говорят, что такие поднимают настроение в пасмурную погоду и в полярную ночь. Высококвалифицированные менеджеры центра найдут к каждому клиенту индивидуальный подход и проконсультируют по программам лояльности, чтобы приобрести четырехколесного друга с максимальной выгодой. Мой взгляд, как простого обывателя привлек X-Raу.

Михаил Волочковский, руководитель отдела продаж «Прагматика» LADA (г.Мурманск): «Этот автомобиль подойдёт и мужчинам, и женщинам. Он очень компактный, с высоким клиренсом, стоимость автомобиля составляет от 609 тысяч рублей, а скидка по программе составит 100 тысяч рублей».

Несмотря на то, что современный дилерский центр «Прагматика» открылся в областном центре совсем недавно, руководство не исключает возможности создания филиалов и в других городах Заполярья.

Александр Шапринский, директор по развитию бренда LADA ГК «Прагматика»: «Мы смотрим на региональные выезды сейчас и будем проводить дни открытых дверей в регионе: это выезд отдела продаж вместе с отделами кредитования и страхования, проведение тест-драйвов на местах. После того, как изучим этот рынок,  будем смотреть, а можно ли развиваться дальше в регионе».

Сейчас покупателям предлагается более 600 автомобилей LADA всей модельной линейки, доступные на складах дилера.

На правах рекламы.

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