Дина Озерова и Инесса Аникова: об акции «Всё вокруг - наука!»

8 февраля учёные нашей страны отмечают профессиональный праздник – День российской науки. Сегодня научно-исследовательский потенциал нашего региона представлен 35 организациями, в которых трудятся около 1900 человек.

С 8 по 10 февраля в «Научке» состоится масштабная акция «Всё вокруг - наука!», приуроченная ко Дню российской науки и 300-летию РАН. В программе - лекции, мастер-классы, кинопоказы и, самое главное, лекция антрополога Станислава Дробышевского.

Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Озерова и Инесса Аникова сегодня подробно расскажут об акции.