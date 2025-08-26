Дина Озерова: о новых смыслах и возможностях современных библиотек

Библиотека сегодня - точка притяжения людей разных возрастов, место дискуссий и открытий, о которых можно говорить не шёпотом!

Как давно вы были в библиотеке? А ведь обитель тишины и хранилище книг с пожелтевшими страницами уже давно не такая, какой вы её помните.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Озерова, специалист Мурманской областной научной библиотеки, раскрывает новые смыслы и возможности библиотек в нашем регионе.