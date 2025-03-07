Дина Рыгина и Алина Александрович: неженская профессия

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские и женщины-астронавты.

Сегодня женщины работают и в бизнесе, и в политике, и в силовых ведомствах. Они участвуют и в операциях в зоне СВО...

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Алина Александрович, старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СК РФ по Мурманской области, рассказывают о своей неженской работе.