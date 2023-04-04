День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.23 12:00
Дина Рыгина и Ольга Зыбина: об особенностях учений «Безопасная Арктика-2023»
6-7 апреля в девяти субъектах Арктической зоны Российской Федерации пройдёт учение «Безопасная Арктика-2023». Организатор и координатор - МЧС России.
Участники учения отработают вопросы ликвидации последствий разноплановых происшествий в условиях Крайнего Севера.
Какие чрезвычайные ситуации лягут в основу тренировки? Что за деловая программа предусмотрена? И какое отношение к учению имеет университет ГПС МЧС России? Об этом в прямом эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Диной Рыгиной и заместителем начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по научной работе, доктором технических наук Ольгой Зыбиной.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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