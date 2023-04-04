Дина Рыгина и Ольга Зыбина: об особенностях учений «Безопасная Арктика-2023»

6-7 апреля в девяти субъектах Арктической зоны Российской Федерации пройдёт учение «Безопасная Арктика-2023». Организатор и координатор - МЧС России.

Участники учения отработают вопросы ликвидации последствий разноплановых происшествий в условиях Крайнего Севера.

Какие чрезвычайные ситуации лягут в основу тренировки? Что за деловая программа предусмотрена? И какое отношение к учению имеет университет ГПС МЧС России? Об этом в прямом эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Диной Рыгиной и заместителем начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по научной работе, доктором технических наук Ольгой Зыбиной.