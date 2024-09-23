Дина Рыгина и Вера Едунова: о Дне пресс-службы МЧС России

21 сентября в России отмечался День образования пресс-службы МЧС России.

А кто работает в пресс-службе МЧС России? Это люди, которые на связи с журналистами 24 часа 7 дней в неделю. Именно они находят для журналов, газет, радио и телевидения интересных спикеров, поднимают в СМИ актуальные для населения темы.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Рыгина и Вера Едунова, начальник и инженер пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают мурманчанам, как вести себя в экстренных ситуациях.