День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.24 12:00
Дина Рыгина и Вера Едунова: о Дне пресс-службы МЧС России
21 сентября в России отмечался День образования пресс-службы МЧС России.
А кто работает в пресс-службе МЧС России? Это люди, которые на связи с журналистами 24 часа 7 дней в неделю. Именно они находят для журналов, газет, радио и телевидения интересных спикеров, поднимают в СМИ актуальные для населения темы.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Рыгина и Вера Едунова, начальник и инженер пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают мурманчанам, как вести себя в экстренных ситуациях.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда логистической отрасли: кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц - новое исследование «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают расти, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется относительно иены-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Мурманчан волновали вопросы содержания подъездов и придомовой территории, состояния подвальных помещений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)В Мурманской области появятся льготы для семей пограничников - участников специальной военной операции