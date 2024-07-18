Дина Рыгина: о трагедиях на воде, или Выбирай безопасность!

«В Мурманской области находится более 100000 водоёмов, обеспечить дежурство спасателей на каждом - физически невозможно. Поэтому каждый житель должен понимать, что ответственность за свою жизнь он несёт самостоятельно», - отмечает начальник пресс-службы #МЧСМурманск Дина Рыгина.

С начала года в России погибло более 1300 человек. Основная причина гибели - купание в неустановленных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя обещает быть достаточно жаркой. В настоящее время на территории региона официально работает только один пляж на озере Канентъявр. Пляж на реке Ура-Губа, запланированный к открытию 15 июля, к сожалению, в настоящий момент не функционирует, поскольку администрация пляжа ожидает результаты анализа проб воды и песка, необходимых для официального открытия.

«В Мурманской области находится более 100000 водоёмов, обеспечить дежурство спасателей на каждом - физически невозможно. Поэтому каждый житель должен понимать, что ответственность за свою жизнь он несёт самостоятельно», - отмечает начальник пресс-службы #МЧСМурманск Дина Рыгина.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Рыгина рассказывает о том, чем отличается зарегистрированный пляж от любого водоёма и о том, как безопасно провести своё лето.