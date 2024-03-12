День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.24 12:00
Дина Рыгина: профилактика и пропаганда, или Как работает пресс-служба МЧС России
Пресс-служба МЧС России по Мурманской области всегда вовремя оповещает граждан о чрезвычайных ситуациях в регионе, осуществляет пропаганду в области ГО, предупреждения ЧС и пожаров, а также активно участвует в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Кто стоит за информированием граждан о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах? И чем ещё занимается пресс-служба МЧС узнаем сегодня у гостя программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дины Рыгиной, начальника пресс-службы МЧС России по Мурманской области.
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