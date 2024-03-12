Дина Рыгина: профилактика и пропаганда, или Как работает пресс-служба МЧС России

Пресс-служба МЧС России по Мурманской области всегда вовремя оповещает граждан о чрезвычайных ситуациях в регионе, осуществляет пропаганду в области ГО, предупреждения ЧС и пожаров, а также активно участвует в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.