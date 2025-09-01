Дина Рыгина: учиться в Мурманске безопасно, или Школьные будни без риска

Начало нового учебного года для многих родителей - это время повышенных тревог и переживаний. Как уберечь ребёнка от рисков, которые таит дорога к знаниям? Как обеспечивается безопасность в учебном заведении?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, предлагает действенный план — дайте детям знания, которые станут их главной защитой.

«Осведомлённость ребёнка — это лучший способ снять родительскую тревогу. Диалог, личный пример и совместное проигрывание ситуаций куда эффективнее, чем строгие запреты. Вы должны научить детей не бояться мира, а уверенно в нём ориентироваться. Вложите в ребёнка эти знания — и встречайте его после школы с улыбкой, а не со вздохом облегчения», — говорит начальник пресс-службы #МЧСМурманск Дина Рыгина.